الكهرباء تقر ببرمجة قطوعات





النيلين / الخرطوم – عزا المدير العام للشركة السودانية القابضة للكهرباء المهندس عثمان ضو البيت قطوعات الكهرباء لوجود عجز بين الانتاج الحالي للكهرباء واحتياجات المستهلكين.

وأعرب ضو البيت بحسب(وكالة السودان للأنباء) عن انزعاجه للشائعات التى يطلقها البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول برمجة القطوعات، مشيراً إلى أنه سبق أن اتخذت الشركة إجراءات قانونية وألقت القبض على عدد من الذين روجوا لمعلومات خاطئة تسببت في تخويف وتعكير امزجة العملاء، كما أكد على أهمية استقصاء المعلومات والتأكد من صحتها من مصادرها الحقيقية.

من جهة أخرى أفاد مصدر مسؤول بحسب(وكالة السودان للأنباء) أن البرمجة ستكون ثلاثة ساعات خلال فترة النهار وساعتين خلال الفترة المسائية، مشيرا إلى أن المتاح من إنتاج الكهرباء يوزع على القطاع السكني والزراعي والصناعي والتجاري، وأقر بوجود عجز بين الانتاج والاستهلاك .

وكانت (الصيحة) قد نقلت عن مصدر مطلع بقطاع الكهرباء وضع برمجة لقطوعات الكهرباء، وقال إن قطوعات الكهرباء ستتراوح ما بين 7 إلى 8 ساعات خلال فترة النهار، بينما ستمتد القطوعات إلى 4 ساعات خلال الفترة المسائية.

وعزا المصدر القطوعات إلى انخفاض التوليد المائي نتيجة لقلة المياه في بحيرتي سد مروي والروصيرص، وأشار إلى خروج ماكينات توليد الكهرباء عن الخدمة بسبب عدم الصيانة .