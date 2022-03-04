والي نهر النيل يعلن عن اتجاه الولاية للطاقة الشمسية





النيلين / الخرطوم – اعلن الاستاذ محمد البدوي عبد الماجد ابوقرون والي نهر النيل المكلف في تصريح لوكالة السودان للأنباء بان جهودهم التي تمت مع الجهات الاتحادية وعلى رأسها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أثمرت بالموافقة على منح الولاية 300 ميغاوات من الطاقة الشمسية عبر شركة متخصصة في المجال، واكد السيد الوالي بان هذه الخطوة تعد انجازا للولاية، مضيفا ان هذه الكمية من الطاقة الشمسية ستوجه للمناطق النائية التي لاتنعم بخدمات الكهرباء مثل مناطق البحيرة وسيدون ونهر عطبرة بمحلية الدامر، ومناطق متفرقة في محليات الولاية الاخرى كما ذكر في سونا.

كما اشار السيد الوالي بان مساعيهم جارية لادخال المزيد من الطاقة الشمسية والاعتماد عليها كطاقة بديلة وامنة واقل تكلفة، والتركيز على ادخالها في المشروعات الزراعية الكبري خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الكهرباء، واضاف السيد الوالي بان الايام المقبلة ستشهد وصول فرق فنية للولاية للوقوف على تركيب محطات الطاقة الشمسية بالولاية.

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