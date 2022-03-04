ترتيبات نهائية لمواجهة ملحمة حصاد القمح





النيلين / الجزيرة – كشفت إدارة مشروع الجزيرة، عن وضع الترتيبات النهائية لمواجهة ملحمة حصاد القمح.

وقال محافظ مشروع الجزيرة عمر محمد مرزوق، إنّ إدارته تعكف على وضع الترتيبات النهائية لمقابلة ملحمة حصاد القمح، بتوفير المدخلات من الخيش والحاصدات والمواد البترولية.

وأوضح مرزوق، أنّه تمّ تشكيل اللجنة العليا لمتابعة وإنجاح الحصاد وإصدار الضوابط المنظمة له، وذلك لانطلاقته في منتصف مارس الجاري.

وأضاف اللجنة الفنية بوزارة الزراعة الاتحادية تقدّمت بمقترحها للسعر التركيزي لجوال القمح مستصحبةً كلفة الإنتاج والظروف العالمية وتقديمه لمجلس الوزراء توطئة لإعلان السعر خلال اليومين القادمين.