ارتفاع مفاجئ وكبير للدولار مقابل الجنيه السوداني يوم الجمعة رغم أنها عطلة رسمية





سجل الدولار على نحو مفاجئ إرتفاعاً يوم الجمعة مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي، رغم أنها عطلة رسمية في السودان، وظل الجنيه السوداني يشهد هبوطاً مستمراً بسبب الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ أكثر من سنتين.

يوم الخميس 3 مارس 2022 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 535.00 جنيهاً بينما كان بيما سجل الدولار يوم الجمعة 4 مارس الجاري 544 جنيهاً والريال السعودي 144 جنيها والجنيه المصري 35 جنيها سودانيا.

وأعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم السبت 5 مارس 2022 م، وجاء السعر 444.99980 للدولار بينما قامت عدد البنوك التجارية بإعلان أسعار الدولار وتراوح بين 465 -466 جنيه للدولار، حيث توقفت البنوك من مطاردة السوق الموازي الذي بات يسيطر على الوضع ويقدم أسعارا أفضل من البنوك واأصبح الفرق نحو 79 جنيها للدولار الواحد.

وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 68.00 جنيها.

الخرطوم (كوش نيوز)