(استاك): نقصٌ حاد في اختصاصي علم الأمراض وتحديات تواجه المعامل





أعلن المعمل القومي للصحة العامة (استاك)، عن جملة من التحديات تواجه المعامل بالسودان تتمثّل في عدم توفر الخدمة المعملية ذات الجودة في كثير من مواقع الخدمة الصحية العامة مع التنامي المضطرد للمعامل الخاصة والضعف العام في الرقابة والإشراف، بجانب أن المعامل بالمؤسسات الصحية تتبع لإدارات المؤسسات وليس لها ميزانيات محددة خاصة بها في معظم المؤسسات.

وعزت رئيسة قسم التخطيط والسياسات بالمعمل القومي (استاك) د. رحاب فتح الرحمن في الملتقى الصحي الأول، ذلك الضعف لعدم إدراج المعامل في أولويات الصحة، علاوة على ضعف الميزانيات المعتمدة وكذلك ضعف البنى التحتية للمعامل، بجانب عدم توفر الكوادر الإدارية والمهنية المؤهلة خاصةً النقص الكبير في إعداد اختصاصي علم الأمراض وعدم وجود برامج للتدريب وضعف التدريب المستمر، كما لا يتوفر نظام فعّال للإمداد المعملي، فضلاً عن عدم وجود صيانة وقائية للأجهزة المعملية، وغياب مراقبة جودة الخدمات المعملية أوضعفها في حال وجودها.

صحيفة الصيحة