البنك الزراعي يتعهد بتوفير التمويل





أكد البنك الزراعي السوداني سعيه الجاد لتوفير التمويل للموسمين الصيفي والشتوي للعام 2022 – 2023 مستهدفاً خلاله تمويل (7) ملايين فدان للموسم الصيفي و20 مليون فدان للموسم الشتوي بتكلفة تبلغ 353 مليار جنيه، وقال بدرالدين عبدالله مدير البنك الزراعي في الحوار الذي أجرته معه سونا ينشر لاحقاً إن البنك شرع في التحضير للمدخلات الزراعية بتوقيعه اتفاقاً مع شركة إماراتية لتوريد 75 ألف طن من اليوريا يتوقع وصولها تباعاً على ثلاث دفعات لميناء بورتسودان في الأيام القادمة كل دفعة تحتوي على 25 ألف طن يوريا.

وأشار بدر الدين الى أهم التحديات التي تواجه البنك الزراعي المتمثلة في المطالبة المستمرة برفع رأس مال البنك الذي يقدر حالياً 858 مليار جنيه فقط ولا تفي بحاجة القطاع الزراعي خاصة وأن البنك له فروع منتشرة في كل المناطق الطرفية التي وصلت حالياً 110 فرع كاشفاً عن نية البنك لافتتاح عدد من الفروع في خطته للعام الحالي في الروصيرص ونيرتتي وزيادة فروع ولاية الجزيرة، وقال المدير إن البنك اتجه لتطوير موارده من خلال النشاط المصرفي والودائع المصرفية، وأضاف قائلاً إن البنك درج على تحديد احتياجات الموسم منذ بداية العام بعد إعلان السياسة التمويلية في أبريل مشيراً إلى أن البنك يقوم بتمويل القطاع المطري بشقيه الآلي والتقليدي إضافة لتمويل القطاع المروي حيث يخصص نسبة 60 – 70% من التمويل للمطري الآلي لمحاصيل الذرة والدخن والفول السوداني زهرة الشمس والقطن إضافة لتمويل المشاريع المروية وكذلك تمويل المشاريع البستانية المانجو والبرتقال الذي يغزو الأسواق هذه الأيام مما انعكس إيجاباً على زيادة إنتاجية البرتقال.

وقال المدير إن البنك اتجه لتطوير موارده من خلال النشاط المصرفي والودائع المصرفية كاشفاً عن تدشين البنك للموبايل المصرفي الأيام القادمة ووضع خطة للارتقاء بالموارد الذاتية والترويج لجذب الودائع المصرفية.

صحيفة اليوم التالي