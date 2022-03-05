إدارة مشروع الجزيرة تعكف على وضع الترتيبات النهائية لمقابلة ملحمة حصاد القمح





عكفت إدارة مشروع الجزيرة على وضع الترتيبات النهائية لمقابلة ملحمة حصاد القمح من خلال توفير المدخلات من الخيش والحاصدات والمواد البترولية، وقال محافظ مشروع الجزيرة عمر محمد مرزوق في المؤتمر الصحفي الذي عقدته إدارة المشروع ببركات أمس الأول إنه تم تشكيل اللجنة العليا لمتابعة وإنجاح الحصاد وإصدار الضوابط المنظمة له وذلك لانطلاقته في منتصف مارس الجاري، لافتاً إلى أن اللجنة الفنية بوزارة الزراعة الاتحادية تقدمت بمقترحها للسعر التركيزي لجوال القمح مستصحبة كلفة الإنتاج والظروف العالمية وتقديمه لمجلس الوزراء توطئة لإعلان السعر خلال اليومين القادمين، كما أوضح المحافظ أن هذا الموسم واجهته تحديات كبيرة منذ بدايته إلا أنه وبفضل جهود الإدارة وعزيمة المزارعين تم التغلب على العديد من المشاكل مما انعكس على الإنتاجية العالية في محاصيل القطن، والذرة، وفول الصويا، والبدايات المبشرة للقمح.

وعدد محافظ مشروع الجزيرة الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية من استرداد لأصول المشروع وتشغيل المحالج والورش الميكانيكية وتصنيع قطع الغيار ودعم أسطول الهندسة الزراعية، إلى جانب استيعاب المفصولين وإدخال التقانات الحديثة وحوسبة العمل الإداري وتدريب العاملين على مستوى الرئاسة والغيط في إطار التعاون المشترك بين إدارة المشروع والحكومة الفرنسية لتعزيز ورفع قدرات العاملين بالمشروع، وأعلن محافظ مشروع الجزيرة عن نتائج زيارته لتركيا مشيراً إلى أن الأيام القليلة القادمة ستشهد إنزالاً للاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين إدارة مشروع الجزيرة ومجموعة أتراكيا التركية والتي تضم 50 شركة لأرض الواقع في مجالات إنتاج التقاوي من كل المحاصيل وتصنيع وتجميع المعدات الزراعية والجرارات وملحقاتها وتمليكها للمزارعين.

من جانبه أوضح المهندس عثمان السماني مدير الإدارة الزراعية، أن ما تم في هذا الموسم من نجاح يجئ بفضل جهود ومتابعة إدارة المشروع خاصة في تمويل زراعة القطن وتوفير سماد اليوريا للقمح والذي كان بمثابة ملحمة حقيقية لإدارة المشروع، مشيراً إلى أنه وبرغم التحديات الكبيرة التي واجهت الموسم الزراعي إلا أن إدارة المشروع استطاعت التغلب عليها خاصة في مجال الري والذي يعمل بتنسيق وتناغم تام مع إدارة المشروع وحلحلة العديد من المشاكل رغم نقص آليات الحفر وضعف معينات الأداء، وأشار المهندس إبراهيم محمد أحمد مدير الإدارة الهندسية إلى حجم الأداء الذي انتظم أقسام وتفاتيش المشروع في إطار الحملة القومية لإعمار مشروع الجزيرة والتي أطلقها محافظ مشروع الجزيرة في السادس من مارس 2020م بقاعة الصداقه بالخرطوم والتي أثمرت عن مساهمات الحادبين على مصلحة المشروع من أبنائه والجهات ذات الصلة مشيراً الى المكاتب والمنازل التي تم الفراغ من صيانتها وتأهيلها بما يؤمن استقرار العاملين بالغيط وسط الحقول.

صحيفة اليوم التالي