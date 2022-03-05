المريخ يواجه الأهلي المصري في قمة الأبطال على ملعب السلام





يواجه المريخ عند التاسعة والربع مساء اليوم نظيره الأهلي المصري في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الأولى بمسابقة دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي المصري على أرضية ملعب الأهلي والسلام بالعاصمة المصرية القاهرة ، وتبدو المباراة صعبة وعصية على الفريقين معاً، ويأمل الأحمر تحقيق إنجاز مضاعف بالفوز على بطل إفريقيا ومضاعفة حظوظه في الظفر بإحدى بطاقتي الترشح، بعد أن أنعش الفريق آماله في التأهل عقب فوزه على الهلال في الجولة الثانية بهدفي السماني الصاوي، ليرتفع الفريق بنقاطه إلى 4 محتلاً المركز الثاني في ترتيب المجموعة.

وعوضاً من أن يفتح الفوز باب الأمل ويرفع من وتيرة الإعداد سادت حالة من التراخي في المعسكر، وخاض الفريق تدريبات معدودة عقب مباراة الديربي ومنح المدرب اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة كان يمكن استثمارها في تجهيز بعض اللاعبين.

واستعاد المريخ عدداً من لاعبيه قبل مباراته المؤجلة من الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الأولى بمسابقة دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي المصري، والمحدد إقامتها على أرضية ملعب الأهلي والسلام بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم،

وارتفعت خيارات المدرب لي كلارك بعودة عدد من اللاعبين، وعلى رأسهم بكري المدينة ومحمد موسى الضي وصلاح نمر،

وعلى الجانب الآخر قدم الأهلي فريقاً ضعيفاً مفككاً بدرجة كبيرة، اكتفى بنقطة واحدة حتى الآن من مباراتين، ليرهن حظوظه في التأهل بالفوز في 3 مباريات من 4 متبقية له، ويفقد بطل إفريقيا جهود عدد كبير من نجومه، وعلى رأسهم ثلاثي خط الدفاع أيمن أشرف وياسر إبراهيم وبدر بانون للإصابة والمرض، كما يعتمد الفريق كلياً على قوة ظهيره الأيسر علي معلول ونجم خط وسطه عمرو السولية وزميله المالي أليو ديانغ.

* المريخ يعاني البعد عن التنافس الرسمي والأهلى يجاهد الإرهاق

في الوقت الذي يعاني فيه المريخ من الابتعاد عن اللعب التنافسي بعد أن خاض مباراتين في الدوري الممتاز ومثلهما في دوري الأبطال، وخاض مباراتيه المحليتين بعناصر جلها من الصف الثاني، يعاني الأهلى إرهاقاً لا مثيل له بعد مشاركات والتزامات لم تتوقف في الدوري المصري، ودوري الرابطة المحترفة، وكأس العالم للأندية ومباريات رابطة الأبطال، بجانب مشاركة عدد مقدر من نجومه رفقة منتخب الفراعنة في استحقاقات قوية، ليكون التباين واضحاً بين الفريقين، وينبغي أن يتغلب كلاهما على معاناته.

* المريخ يستعيد كبار نجومه قبل مواجهة الأهلي في قمة الأبطال

وشهدت تدريبات المريخ عقب مباراة الديربي أمام الهلال في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، عودة المهاجم بكري المدينة الذي تدرب بجدية، بعد أن تماثل للشفاء من إصابة كان قد تعرض لها في فترة سابقة، كما أصبح محمد موسى الضي الملقب بالبلدوزر جاهزاً للمباراة أمام النادي الأهلى، بعد أن اختبره كلارك في الجزء الأخير من المباراة أمام الهلال في الجولة الثانية، وكان الإنجليزي قد عانى بشدة من نقص في المقدمة الهجومية ليكون مجبراً على الواعد الجزولي نوح 19 “عاماً ” ولاعب خط الوسط رمضان عجب، أمام ماميلودي صن داونز “0/0″ والهلال 2/1” في الجولتين الأولى والثانية بالترتيب.

وانتعشت خيارات المدرب بعودة المدافع صلاح نمر الذي تعافى من الإصابة، ونفذ برنامجاً خاصاً مؤخراً وبات مؤهلاً للمشاركة.

* مدرب المريخ: نحترم الأهلي ومدربه ونلعب من أجل التأهل

كشف مدرب المريخ لي كلارك عن أن فريقه جاهز لمواجهة بطل إفريقيا، مبيناً أنه يلعب من أجل الظفر بإحدى بطاقتي الترشح، مؤكداً أنه يحترم المنافس كثيراً، لا سيما وأنه يملك تأريخاً حافلاً ، وأثنى كلارك على مدرب الأهلي بيتسو موسيماني مؤكداً أنه مدرب ذكي ويملك أسلوباً تكتيكياً منظماً، ونبه إلى أن خسارة النادي المصري أمام ماميلودي صن داونز بالجولة الماضية أربكت حسابات المجموعة.

ورأى كلارك أن فوز فريقه اليوم سيمنحه دفعة كبيرة نحو التأهل، معرباً عن أمله في الخروج بنتيجة إيجابية.

* تشكيلة المريخ لمباراة الأهلي اليوم

ويتوقع أن يظهر في تشكيلة المريخ اليوم منجد النيل، أمير كمال ومصطفى كرشوم وبخيت خميس وحمزة داوود في خط الدفاع، عمار طيفور ومحمد الرشيد وضياء الدين محجوب والسماني الصاوي ورمضان عجب في خط الوسط توني إيدجو والجزولي نوح في المقدمة الهجومية.

ويملك الإ‘نجليزي لي كلارك المدير الفني للمريخ خيارات وافرة في مختلف وظائف الملعب، وتبدو تشكيلة الفريق واضحة المعالم، وربما يجلس عماد الصيني المهدد بالإيقاف على مقاعد البدلاء حتى لا يفقده الفريق في مباراة الديربي في الجولة الرابعة أمام الهلال في الحادي عشر من الشهر.

صحيفة اليوم التالي