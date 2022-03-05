الخضروات والفاكهة تراجع واستقرار الأسعار بأسواق بحري





كشفت متابعات لـ(المصادر ) عن انخفاض في أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق بحري، وبعض المتعاملين أكدوا أن استقراراً ملحوظاً شهدته أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، أمس الجمعة.

بينما يكشف صاحب محل خضر وفاكهة بسوق بحري أبكر عبدالله عن انخفاض في أسعار الطماطم حيث تراجع سعر الكيلو إلى 150 جنيه وسعر الصفيحة بـ1500 جنيه، أما أسعار البطاطس فتتراوح ما بين 400 إلى 500 جنيه للكيلو، والباذنجان ما بين 300 إلى 400 جنيه للكيلو، وكيلو الجزر بـ400 جنيه، وربطة الجرجير بـ100 جنيه، وربطة الرجلة بـ100 جنيه الصغيرة، وربطة الخدرة 200 جنيه، وربع البصل الأحمر انخفض إلى 800 جنيه، وأفاد الصحيفة أن أسعار البصل بدأت تتراجع تدريجياً منذ الأيام السابقة، وعزا ذلك إلى ضعف الإقبال عليه، وقال: سجلت بعض الخضروات ارتفاعاً حيث وصل سعر كيلو الليمون إلى 1500 جنيه، والفلفلية إلى 700 جنيه للكيلو، وكيلو البامية 1000 جنيه.

وقال نفس التاجر إن فاكهة المانجو سجلت سعر الدستة منها 1000 جنيه بجانب دستة القريب فروت تتفاوت من 2 ألف إلى 2 ألف ونصف جنيه، وأكد استقرار سعر الموز بـ250 جنيه بالإضافة لاستقرار سعر العنب حيث يباع المسلو منه بـ400 جنيه، والشمام الدستة 1800 جنيه ودستة التفاح 1200 جنيه.

وبحسب جولة الصحيفة أكد جزارون استقرار أسعار اللحوم الحمراء، حيث يباع كيلو الضأن بـ2800 جنيه، وكيلو العجالي بـ2000 جنيه، أما بالنسبة اللحوم البيضاء فيباع كيلو الفراخ الشركة العربية بـ1500 جنيه، بينما أسعار السمك تتراوح ما بين 2 ألف إلى 2500 جنيه للكيلو من البلطي، أما سمك الفرايد فسعر الكيلو بـ1000 جنيه.

بحري: بابكر أحمد

صحيفة اليوم التالي