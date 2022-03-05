(الهيئة): لم نستخدم مادة (الفورملين) في تنقية المياه





نفى المدير العام لهيئة مياه ولاية الخرطوم محمد علي العجب استخدام الهيئة لمادة الفورملين، وقال إنها مادة سامة وخطرة ولا تستخدم في تنقية المياه بأي حال وإنما تستخدم في حفظ الجثث.

وأكد العجب في لقاء تنويري أمس استخدام هيئة المياه المواد المجازة عالميا وفقا لمنظمة الصحة العالمية والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ،(الكلور والشب) في عمليات التنقية والتعقيم والتطهير بقياسات محددة، واعتبر استخدام الفورملين في المياه بأنه انعدام للضمير والانسانية، مؤكدا ان كل مواطني الولاية يستخدمون هذه المياه بما فيها مسؤولي الهيئة.

وكشف العجب عن تحريك إجراءات قانونية ضد الجهات التي اوردت الخبر بجانب منظمة المبادرة البيئية للتنمية المستدامة التي قامت بتقديم شكوى لحماية المستهلك ضد الهيئة.

من جانبه كشف مدير ادارة المعامل وضبط الجودة بالهيئة محمد عثمان عن امتلاكهم دليل من المعمل القومي الصحي بانهم لايستخدمون هذه المادة ، وأكد ان وزارة الصحة ولاية الخرطوم اخذت ١٨ عينة من جميع المحطات وكانت نتائجها سالبة وهي بطرف وزارة الصحة سيتم نشرها لاحقا، وتحدى بأن يتم تفتيش وفحص المواد المستخدمة بالهيئة حتى البراميل الفارغة اذا وجدت فيها مواد سامة، وتابع ” اذا كان تم استخدام للمادة أين الاعراض؟! وهل هنالك حالات تسمم بالمستشفيات”.

صحيفة الصيحة