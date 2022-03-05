بوتين شاكرا الروس الذين التحقوا بمكاتب التجنيد: ممتن لاندفاعكم لكن المشاركة تقتصر على المحترفين





وأشار الرئيس الروسي، خلال لقاء أجراه مع موظفي قطاع الطيران في روسيا: “الأحكام العرفية يتم إدخالها بموجب القانون في حالة الاعتداء الخارجي، بما في ذلك في مناطق محددة من الأعمال العدائية، لكن ليس لدينا مثل هذا الموقف، وآمل ألا يكون”.وتحدث الرئيس الروسي عن المتطوعين الذين توافدوا إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية للذهاب إلى أوكرانيا، معربا عن امتنانه للاندفاع الوطني والرغبة في الدعم، لكنه أشار إلى أن مساعدتهم ليست مطلوبة في الوقت الحالي.وقال بوتين: “المجندون لا يشاركون في العملية العسكرية في أوكرانيا ولا نخطط للقيام بذلك… ولا تخطط روسيا لإشراك أولئك الذين يشاركون في معسكرات التدريب في العملية الخاصة في أوكرانيا”، مؤكدا أن المشاركين في العملية العسكرية الخاصة من المقاتلين المحترفين فقط.تواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم العاشرعلى التوالي، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع السلاح الأوكراني لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

العربية نت