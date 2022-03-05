بوتين: إغلاق الأجواء فوق أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة على العالم بأسره





أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن إغلاق الأجواء فوق أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة، ليس على روسيا وأوروبا فقط، بل على العالم بأسره.

موسكو – سبوتنيك. وقال بوتين خلال لقائه مع طاقم طيران نسائي من الخطوط الجوية الروسية: “تنفيذ هذا المطلب لإغلاق السماء سيصاحبه عواقب وخيمة وكارثية، ليس فقط لأوروبا، ولكن للعالم بأسره”.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن “روسيا ستنظر في أي محاولات من جانب الدول الأخرى لإنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا على أنها مشاركة في الأعمال العدائية”، مضيفا: “نسمع الآن أنه من الضروري إنشاء منطقة حظر طيران فوق أراضي أوكرانيا. من المستحيل القيام بذلك على أراضي أوكرانيا نفسها، فمن الممكن فقط على أراضي بعض الدول المجاورة”.

العربية نت