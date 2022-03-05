المحكمة الإدارية العليا تشهد حدثا هو الأول من نوعه في تاريخ مصر





وافادت وسائل إعلام مصرية، بأن “القاضية رضوى حلمي، جلست على منصة المحكمة الإدارية المصرية لأول مرة في تاريخها، بعد أن كان يقتصر ذلك على القضاة الرجال”.وتأتي تجيء هذه الخطوة على منصة مجلس الدولة الذي أسس في عام 1946، تنفيذا لقرار أصدره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بتعيين 98 قاضية في مجلس الدولة.وكانت قاضية مصرية وحيدة، هي تهاني الجبالي، قد عينت عام 2003 في المحكمة الدستورية، وظلت في هذا الموقع قرابة 10 سنوات قبل أن تُقال عقب تولي محمد مرسي السلطة في منتصف 2012، ومنذ ذلك الحين لم تجلس أي قاضية مصرية على منصة القضاء.واعتبرت رئيسة المجلس لقومي للمرأة، مايا مرسي، أن “يوم الخامس من مارس أصبح يوما تاريخيا جديدا في حياة المرأة المصرية”، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصدر مؤخرا، قرارا جمهوريا بتعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا ليصبح أول قبطي يتولى هذا المنصب، .

العربية نت