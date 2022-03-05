بوتين: إذا استمرت القيادة الأوكرانية فيما تفعله فسوف يثير ذلك تساؤلات حول مستقبل الدولة الأوكرانية





قال بوتين في اجتماع مع طاقم طيران من الخطوط الجوية الروسية: “لدينا أشخاص يتجولون ويعبرون عن آرائهم حول ما يعجبهم أو لا يعجبهم في أفعالنا في أوكرانيا. وهناك في أوكرانيا أولئك الذين يعبرون عن نفس المواقف يتم القبض عليهم ببساطة في الشارع الآن وإطلاق النار عليهم”.وأضاف بوتين: “روسيا تمتلك القوة الكافية للقيام بمهام العملية الخاصة في أوكرانيا بالقوات العاملة في القوات المسلحة الروسية”.وأكد الرئيس الروسي أن العمل على تدمير البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا أوشك على الانتهاء.وأضاف: “فإن أحد متطلباتنا الرئيسية هو نزع السلاح، أي أننا نساعد المواطنين والمقيمين في دونباس على السعي للحصول على وضع محايد لأوكرانيا، والسعي إلى نزع السلاح من البلاد، لأنه يجب علينا أن نفهم بوضوح ماهية الأسلحة الموجودة في أوكرانيا”.وأشار بوتين إلى أن روسيا ترصد مسلحين من الشرق الأوسط في أوكرانيا، يستخدمون الجهاديين ويدفعونهم ضد الجيش الروسي، لكن دون جدوى.وتابع: “انظروا، أكثر من 6000 شاب وطالب احتجزوا كرهائن في سومي وخاركوف. أخذوهم إلى محطة السكة الحديد ويحتجزوهم لليوم الثالث”

العربية نت