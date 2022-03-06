“10972” رحلة عالمية في العام 2021 لشركات الطيران السودانية





في إنجاز غير مسبوق قفزت نسبة شركات الطيران السودانية من سوق النقل العالمي الذي يربط بين الخرطوم وأكثر من عشرين وجهة خارجية إلى ٤٣،٣٪ خلال العام الماضي.

ووبحسب صفحة “طيران بلدنا” كشفت إحصاءات رسمية لدائرة النقل الجوي بسلطة الطيران المدني السوداني عن تسيير شركات الطيران السودانية “١٠٩٧٢” رحلة إلى وجهات أفريقية واسيوية وذلك خلال العام ٢٠٢١، وكانت نسبة شركات الطيران السودانية من سوق النقل الجوي تعادل ٣٠٪ في العام ٢٠٢٠.

وسيرت شركات طيران سودانية وهي سودانير، بدر، تاركو، صن اير، رحلات العام الماضي إلى اكثر من عشرين محطة خارجية، وكان المدير السابق لسلطة الطيران المدني “إبراهيم عدلان” قد كشف بداية العام الماضي عن تخطيطهم زيادة نسبة شركات الطيران السودانية من سوق النقل العالمي إلى ٥٠٪ بنهاية العام الحالي.

ورغم العقبات التي ظلت تواجه قطاع الطيران السوداني خاصة الشركات إلا أن هذه النسبة تثبت حقيقة الجهود الكبيرة التي تم بذلها من قبل كل الجهات ذات الصلة بالطيران خاصة سلطة الطيران المدني، شركة المطارات المحدودة ، شركات الطيران، وكالات السفر والسياحة، وكلاء شركات وقود الطائرات، شركات المناولة الأرضية وغيرها.

الخرطوم (كوش نيوز)