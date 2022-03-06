فولكر: التوافق والحل ينبع من المكون الوطني





قال فولكر بريتس ممثل الامين العام للامم المتحدة رئيس بعثة اليونيتامس في السودان انه بعد جلوسه الى 110 من الكيانات السياسية و800 من الشخصيات السياسية يستطيع القول ان محصلة هذه اللقاءات الاولى قد افرزت هياكل توصل لحل مرحلة تفتح المجال لاختيار رئيس وزراء متوافق عليه يستطيع ان يدير ما تبقى من الفترة الانتقالية على حد تعبيره .

وأشار بيرتس الى ضرورة عقد مرحلة ثانية لتكملة ما تم في المرحلة الاولى.

واضاف فولكر في برنامج “حوار البناء الوطني” مساء اليوم بتلفزيون السودان انه التقى بكافة الفعاليات على الساحة السياسية ممثلة في المكون العسكري برئاسة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة وكافة الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة وممثلين للولايات من دارفور وكردفان والشمال وممثلين للمرأة ومنظمات المجتمع المدني وأن الجميع متوافقين على مسألة استقرار السودان وضرورة الحل السياسي وحل الازمة عبر الحوار وإرساء السلام.

وشدد على ان الامر يتطلب إرادة سياسية وانه تم التوافق على جوهر القضايا فيما أُختلف في التفاصيل حيث تم الاتفاق على مجلس السيادة واختلف على تكوينه وكذلك تم الاتفاق على المجلس التشريعي واختلف على شاغلي المناصب .

وركز بيرتس على ان دوره تسهيلي لمساعدة السودانيين للوصول لحل الازمة بعيدا عن اي حل يأتي من الخارج ويفرض عليهم قائلا “ان الحلول التي تنبع من داخل الكيان الوطني تبقى حلول مستدامة على عكس الحلول المفروضة “. وشدد على ضرورة ايجاد جيش وطني واحد يضم كافة الحركات المسلحة .

واوضح انه يتم التنسيق بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والايقاد فيما يتم التواصل مع رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك المتواجد في الخارج وان مبادرته للحوار عبر المائدة المستديرة تبقى مطروحة وان عملية تفعيلها يتطلب ارادة سياسية ومناخ مناسب لطرح الحوار .

الخرطوم 5-3-2022 (سونا)