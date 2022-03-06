شاهد بالفيديو.. عريس سوداني وعروسته يقدمان فاصل من الرقص على أنغام الزنق والكتم بكل طقوسه ويشعلان مواقع التواصل بالضحك والسعادة





أقدم عريس سوداني وعروسته على ابتداع طريقة جديدة في الرقص وتخلوا عن الطريقة التقليدية والخجل الذي يصيب العروسين ليلة زفافهما.

ووفقاً لرصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهر الزوجين وهما متفاهمين وفي قمة سعادتهما, حيث قدما فاصل من الرقص على أنغام أغاني الزنق والكتم الشهيرة في السودان.

وعاش الزوجين كل تفاصيل أجواء أغاني الزنق والرقص الذي يقدمه أعضاء الرقص في فرق الزنق, وذلك بارتداء نظارات شمسية في الليل والرقص مع تحريك الأيادي ورفعها لأعلى.

https://fb.watch/bAatKgJXRg/

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين لردود أفعال المتابعين والمعلقين على المقطع المتداول بغزارة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فقد تفاعل الكثير من المتابعين بعلامات الضحك.

بينما أشاد البعض الأخر بالروح الجميلة للعروسين وطريقة تفاهمهم سوى كان باتفاق مسبق بينهما أو بعفوية جاءت في وقتها, وتمنى لهم الجميع التوفيق والسعادة في حياتهما الزوجية.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين