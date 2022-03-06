انطلاقة قوية لبروفات (أغاني وأغاني)





تواصلت أمس البروفات الخاصة ببرنامج أغاني وأغاني بصالة قناة النيل الأزرق، استعداداً لدخول استديو التسجيل خلال الفترة القريبة القادمة بمشاركة نجوم البرنامج الذين أظهروا جدية وحرصا عاليا على تقديم نسخة متميزة في رمضان القادم بإذن الله تعالى، وسيخصص البرنامج عدداً من الحلقات وفاءً وعرفاناً لرموز الموسيقى والغناء الذين رحلوا خلال الفترة الماضية على رأسهم عبد الكريم الكابلي وبشير عباس ويوسف القديل، المطرب عاطف السماني يعتبر من أبرز الوجوه المنضمة للبرنامج هذا الموسم، الى جانب المطربة هاجر كباشي التي تغيبت عن بروفة أمس بسبب مرض والدتها، وهناك أحمد محمد أحمد عوض ودفع الله بادي محمد الطيب وينتظر أن ينضم الى فريق البرنامج الفنانان أحمد فتح الله الذي عاد أمس من الامارات وحسين الصادق فور عودته من الامارات خلال الأيام القادمة ، ويشارك في البروفات الحالية الفنانون شكر الله عزالدين، إنصاف فتحي ، هدى عربي ، عاطف السماني ، مامون سوار الدهب ولينا قاسم ، وستنضم مجموعة من الفنانين الكبار الى فريق البرنامج كضيوف شرف ، وينتظر أن يصل مقدم البرنامج الأستاذ السر قدور الخرطوم قادماً من القاهرة فور تعافيه من بعض الإشكالات الصحية بإذن الله تعالى.

صحيفة الصيحة