كريستيانو رونالدو يغيب عن ديربي مانشستر





يغيب النجم العالمي كريستيانو رونالدو عن تشكيلة فريقه مانشستر يونايتد في المواجهة التي تجمعه بمانشستر سيتي، اليوم الأحد.

وقالت “فرانس برس” إن اللاعب إدينسون كافاني سيغيب هو الآخر بسبب الإصابة، فيما سيكون ماركوس راشفورد على مقاعد البدلاء حيث اختار رالف رانجنيك، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أنتوني إيلانجا وجادون سانشو في الهجوم، كما سيتغيب عن المباراة رافائيل فاران ولوك شو، بعد أن جاءت نتيجة مسحتهم لفيروس كورونا إيجابية.

يذكر أن النجم كريستيانو رونالدو كان قد سجل مرة واحدة فقط خلال آخر 10 مباريات، ثم جاء استبعاده مؤخرا بسبب تكرار إصابة في الفخذ.

ويتطلع مانشستر سيتي إلى تعزيز تقدمه بفارق ثلاث نقاط على ليفربول في صدارة جدول الدوري الإنجليزي، بينما يكافح يونايتد فقط للحاق بالمراكز الأربعة الأولى.

يذكر أنه تم إدراج الدولي الأوكراني أولكسندر زينتشينكو ضمن بدلاء السيتي حيث أجرى بيب غوارديولا ثلاثة تغييرات عن آخر مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز.

العربية نت