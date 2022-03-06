السعودية تطلق 8 معارض تزامنا مع معرض الدفاع العالمي





أطلقت وزارة الدفاع السعودية 8 معارض في المملكة تتزامنا مع معرض الدفاع العالمي 2022، الذي يتضمن أحد منظومات الدفاع العالمية.

ذكرت ذلك صحيفة “المواطن” السعودية، اليوم الأحد، في تقرير عن المعرض، مشيرة إلى أن المعرض يمثل امتدادا لشراكة المملكة الرئيسة في المعرض العالمي للدفاع ويعكس رغبتها في إتاحة فرصة للعسكريين والعامة للزيارة الافتراضية لجناح الوزارة في المعرض.

ولفتت الصحيفة إلى أن المعارض المصاحبة تستعرض مراحل تطور الوزارة وأفرع الجيش السعودي وما تم تحقيقه على أرض الواقع.

ويمثل المعرض تجسيدا للرؤية التي دشنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وزير الدفاع، كما يعكس الدور التنموي للوزارة في التعليم والصحة والإسكان.

ويشمل المعرض أحدث منظومات الدفاع العالمية، التي يتم عرضها في مواقع تشمل عددا من مدن المملكة، إذ يقتصر بعضها على منسوبي الوزارة، بينما تم تخصيص قسم آخر للجمهور العام.

وبدأ معرض الدفاع العالمي، اليوم الأحد، ويستمر حتى الـ 10 من مارس/ أذار الجاري.

العربية نت