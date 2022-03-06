السعودية.. انطلاق النسخة الأولى من معرض “الدفاع العالمي”





انطلقت في السعودية النسخة الأولى من معرض “الدفاع العالمي”، على مشارف العاصمة الرياض الأحد، بمشاركة واسعة وفعاليات تمتد 4 أيام.

وقال أحمد العوهلي، محافظ هيئة الصناعات العسكرية السعودية (رسمية)، عبر حسابه بـ”تويتر”: “نبدأ على بركة الله أول أيام معرض الدفاع العالمي، ونجدد الترحيب بشركائنا المحليين والدوليين وزوارنا الكرام، سائلين الله التوفيق للجميع”.

كما أفاد معرض “الدفاع العالمي”، عبر حسابه في “توتير”، بـ”فتح أبوابه لأول مرة بمشاركة واسعة من رواد قطاع الدفاع والأمن من حول العالم”.

ويُقام المعرض على مساحة 800 ألف متر مربع، ويضم 15 جناحا دوليا، بمشاركة أكثر من 600 جهة عارضة وأكثر من 40 دولة، وبحضور 3 آلاف من كبار الشخصيات العالمية، ومن المتوقع أن يزوره أزيد من 30 ألف زائر، بحسب معلومات رسمية.

واليوم الأول شهد جلسات حوارية حول قطاع الدفاع العالمي، شارك فيها كل من جوزيف رانك، الرئيس التنفيذي لشركة “لوكهيد مارتن” في السعودية وإفريقيا، وتيد كولبيرت، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “بوينغ” للخدمات العالمية، وفق حساب المعرض على “توتير”.

كما ذكر أن “توقيع اتفاقية تعاون مشترك يجمع شركة راينميتال للدفاع الجوي (ألمانية) ومجموعة ماز السعودية (متخصصة بقطاع الطيران) لإنشاء مشروع لتصنيع وصيانة أنظمة الدفاع الجوي وتطوير القدرات المحلية”.

ويستمر المعرض حتى الأربعاء، ومن المقرر أن يُقام كل عامين.

وتسعى المملكة إلى “توطين صناعاتها العسكرية والأمنية بما يزيد عن 50 بالمئة من الإنفاق العسكري على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030″، وفق تصريح سابق لـ”العوهلي”.

العربية نت