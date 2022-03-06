الريال السعودي يحلق عالياً أمام الجنيه السوداني ويسجل رقما قياسيا





إرتفع يوم الأحد، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني بالسوق الموازي في الخرطوم، إلى أعلى مستوى له في تاريخ السودان وسجل رقماً قياسياً.

وسجل الريال السعودي يوم الأحد 149.35 جنيه وفق متابعة “كوش نيوز” للأسواق الموازية في السودان بينما سعره في البنوك نحو 124 جنيهاً.

وتتحرك أسعار العملات العربية والأجنبية، أمام الجنيه السوداني بشكل سريع جدا منذ بداية العام الجاري حسب العرض والطلب، وسط حالة هلع كبيرة للتخلص من الجنيه الذي يفقد قيمته يومياً. يوم الأحد 6 مارس 2022 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 560.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 149.35 جنيه.

الخرطوم (كوش نيوز)