السوباط يدعو لتنسيق الجهود لدعم عملية زيادة الانتاج النفطي بالبلاد





دعا الاستاذ هشام السوباط رئيس اتحاد عام اصحاب العمل السوداني الى الاهتمام بمتطلبات التطوير والتجويد لخدمات الامداد الغذائي بمعسكرات شركات النفط من اجل ضمان استمرارية افضل وترقية الاداء .

ودعا السوباط خلال مخاطبته الأحد بفندق السلام روتانا بالخرطوم الجلسة الافتتاحية لاعمال ورشة العمل المتخصصة حول “اداء خدمات الامداد الغذائي بمعسكرات شركات انتاج النفط” التي نظمتها شركة ويلز للاستثمار بالتعاون مع وزارتي النفط والغاز والعمل دعا كافة الشركاء والجهات ذات الصلة للتعاون وتنسيق الجهود لدعم عملية زيادة الانتاج النفطي بالبلاد باعتبارها مهمة وعملية احوج ما يكون السودان اليها، وان تظل من الاولويات لتسهم في دعم الاقتصاد الوطني في هذة المرحلة لاحداث التوازن المطلوب.

واعلن السوباط خلال الورشة التي انعقدت تحت شعار “الامداد الغذائي بين الواقع والطموح” بحضور ممثلي الادارات الاهلية بمناطق انتاج النفط عن دعم وتشجيع اتحاد عام أصحاب العمل السوداني لجهود شركة ويلز لتبني تنظيم اعمال الورشة بهدف مواصلة التطوير والتجديد وعبر عن تطلعاته بان تخرج الورشة بمقررات وتوصيات تسهم في تحقيق تطلعات والاهداف المرجوة.

واستعرضت الورشة ثلاث اوراق عمل تناولت الاولى تجربة شركة ويلز في تقديم خدمات الامداد الغذائي بمعسكرات شركات انتاج النفط فيما تطرقت الورقة الثانية لتشريعات العمل بين المخدم والعامل وتناولت الثالثة متطلبات شركات النفط من شركات الامداد الغذائي .

الخرطوم 6-3-2022 (سونا)