فريق طبي سوداني يجري عملية جراحية نادرة





أجرى فريق طبي سوداني اول عملية في السودان لاستبدال مفصل الكتف بواسطة مفصل صناعي.

وتم إجراء العملية بواسطة جراح العظام واستبدال المفاصل مستر شرف الدين محمد التوم والفريق الطبي في مستشفى شرق النيل. واجريت العملية لرجل ستيني تعرض لاصابة بواسطة صقع كهربائي ادي إلى كسر متهشم في أعلى عظمة العضد مع خلع في مفصل الكتف وظل الرجل يعاني من هذه الاصابة لفترة شهرين.

وتمكن الفريق الطبي من زراعة مفصل كتف صناعي جزئي لمعالجة التهشم في مفصل الكتف.

وتتيح عمليات استبدال مفصل كتف معالجة المشاكل المعقدة التي تصيب مفصل الكتف مثل الخشونة والكسور المعقدة واورام مفصل الكتف.

صحيفة اليوم التالي