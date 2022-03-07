اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان





مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الإثنين 7 مارس 2022 م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 560.00جنيه

الريال السعودي : 149.33جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

اليورو : 604.80 جنيه

الدرهم الإماراتي : 153.42جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

الريال القطري : 153.50 جنيه

الجنيه الإسترليني : 733.60 جنيه

الجنيه المصري : 35.78 جنيه

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