مواد البناء تصاعد مضطرد في الأسعار بأسواق الخرطوم





كشفت جولة لـ(المصادر ) عن ارتفاع في أسعار الحديد ومواد البناء في الخرطوم، حيث بلغ طن حديد الأسعد 4 و5 لينيه 500 ألف جنيه،و3 لينيه 560 ألفاً، فيما تباينت أسعار حديد أوميقا وليبرتي لـ440 ألف جنيه، و435 ألف جنيه للطن 4 لينيه، و530 ألف جنيه لطن ½2 لينيه، كما وصل السيخ التركي إلى 430 ألف جنيه لطن 3 لينيه، و450 لطن ½2 لينيه، ووصف بعض التجار الأسعار بأنها متغيرة وغير ثابتة، حيث ارتفع سعر الأسمنت وبلغ الطن 105 ألف جنيه بعد ما كان يتأرجح بين 95 و97 ألف جنيه.

وشهد سوق الطوب استقراراً في أسعاره حيث استقر الطوب الحراري في 195 ألف جنيه لـ1000 طوبة من مقاس 20×20×30 و170 ألف جنيه للألف طوبة من مقاس 15×20×30 و235 ألف جنيه لمقاس 25×20×30.

فيما استقر كذلك سعر الطوب الأحمر في 17 ألف جنيه للألف طوبة. وبلغت أسعار الرملة 55 ألف جنيه لرملة البياض 6 أمتار، و45 ألف لـ4 أمتار، و100 ألف و110 آلاف لقلاب 16 و18 متراً، رملة حمراء بـ30 ألف لـ6 أمتار، و70 و75 ألف لقلاب 16 و18 متراً، كما بلغت أسعار الخرسانة 60 ألف لدور 8 أمتار و100 و110 آلاف لدور 16 و18 متراً، والخرسانة السمسمية 55 ألف لدور6 أمتار، و150 لدور 18 متراً.

وعن أسباب ارتفاع الأسعار قال مواطنون تحدثوا لـ(اليوم التالي) إنه جشع من التجار، مضيفين أن التجار يتحجون بارتفاع سعر الدولار، موضحين أن التجار لن يستفيدوا من ذلك بسبب ضعف الإقبال على الشراء، فيما أشار آخرون إلى أن سبب هذا الارتفاع هو تدخل الوسطاء “السماسرة”، في أسعار مواد البناء.

فيما عزا التجار سبب الغلاء إلى ارتفاع سعر الدولار، مؤكدين أنه السبب في ذلك، كاشفين عن أنهم يستوردون المواد الخام للصناعة المحلية.

جولة: بابكر أحمد

صحيفة اليوم التالي