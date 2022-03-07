الجنيه المصري يستقر مقابل الجنيه السوداني بعد أن سجل رقماً قياسياً





إستقر يوم الإثنين، سعر الجنيه المصري مقابل الجنيه السوداني بالسوق الموازي في الخرطوم، عند أعلى مستوى له بعد حقق إرتفاعاً كبيرا في الأيام الماضية وسجل رقماً قياسياً.

وسجل الجنيه المصري يوم الإثنين 7 مارس 2022 نحو 36 جنيهاً سودانياً وفق رصد “كوش نيوز” للأسواق الموازية في السودان ومكاتب التحويلات للخارج وذلك نفس سعر يوم الأحد.

وتتحرك أسعار العملات العربية والأجنبية، أمام الجنيه السوداني بشكل سريع منذ بداية العام الجاري لقلة العرض وزيادة الطلب، يوم الإثنين 7 مارس 2022 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 560.00 جنيهاً.

الخرطوم (كوش نيوز)