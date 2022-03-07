كم بلغ عدد المسافرين عبر مطار الخرطوم خلال العام 2021؟





كشفت صفحة “طيران بلدنا” أن العام الماضي “٢٠٢١” شهد سفر “٢،٥٣٢،٢٤٧” راكب عبر مطار الخرطوم لأكثر من “٢٥” وجهة داخلية وخارجية.

وبلغ عدد الركاب الذين سافروا عبر مطار الخرطوم لمحطات داخل السودان “٢٧٨،٨٤٩”راكب.

وتسير شركات طيران سودانية رحلات داخلية إلى عدد من المدن الولائية أبرزها بورتسودان، كسلا، الدمازين، نيالا، الفاشر، الجنينة.

فيما بلغ عدد المسافرين عبر مطار الخرطوم للرحلات الخارجية “٢،٢٥٣،٣٩٨” وذلك لأكثر من عشرين وجهة أفريقية واسيوية.

الخرطوم (كوش نيوز)