تراجع كبير فى سعر اليورو يوم الإثنين أمام الجنيه السوداني بسبب أزمة أوكرانيا





تراجع سعر اليورو أمام الجنيه السوداني تراجعا ملحوظا ليوم الاثنين 7-3-2022، بالسوق الموازية فى الخرطوم بالتعاملات الصباحية ويأتى ذلك على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الاتحاد الأوروبي حظر بعض البنوك الروسية من نظام SWIFT وفرض المزيد من القيود والتدابير التقييدية في ضوء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا مما أدى لإنخفاض سعر اليورو عالمياً لنحو 1.08 دولار.

وسجل اليورو يوم الإثنين 604.80 جنيه وفق متابعة “كوش نيوز” للأسواق الموازية في السودان بينما سجل يوم الأحد 610.40 جنيها.

وتتحرك أسعار العملات العربية والأجنبية، أمام الجنيه السوداني بشكل سريع جدا منذ بداية العام الجاري لنفص العرض وزيادة الطلب، يوم الإثنين 7 مارس 2022 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 560.00 جنيهاً.

الخرطوم (كوش نيوز)