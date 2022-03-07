ماكرون: إقامة روسيا ممرات إنسانية في أوكرانيا سخرية أخلاقية وسياسية





أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستستمر في دعم أوكرانيا وممارسة الضغوط الدبلوماسية حتى تتوقف الحرب بأسرع وقت.

القاهرة – سبوتنيك. وأضاف ماكرون في حوار لشبكة “إل سي إي” الفرنسية، اليوم الاثنين، أن “الوضع يتفاقم كل يوم ولم نستطع الحصول على وقف إطلاق نار من روسيا وينبغي العمل لتجنب وقوع كوارث بالنووي المدني”.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا أبلغت الجانب الأوكراني بأنه يمكنها إنهاء العملية “في أي لحظة” إذا قبلت كييف الشروط الروسية.

وبحسب المتحدث باسم الكرملين، يتعين على أوكرانيا تعديل الدستور والتخلي عن مطالبات الانضمام إلى “أي تكتل”.

بالإضافة إلى ذلك، وفقا لبيسكوف، يجب على أوكرانيا الاعتراف بشبه جزيرة القرم على أنها روسية، وكذلك باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين

العربية نت