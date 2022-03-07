مصر.. انطلاق اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين





انطلقت أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الإثنين، برئاسة لبنان، للتحضير لاجتماع وزراء الخارجية العرب الأربعاء المقبل.

ووفق وسائل إعلام مصرية، “انطلقت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة، أعمال الدورة العادية الـ157 لمجلس الجامعة على مستوي المندوبين الدائمين، برئاسة لبنان خلفا للكويت”.

ويناقش المندوبون الدائمون مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن 11 بنداً، أبرزها ملف التحضير للقمة العربية المقبلة بالجزائر، والقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي والتطورات الدولية.

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال أيضا التضامن مع لبنان، وتطورات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في الخليج العربي.

بدورها، نقلت صحيفة “الجريدة” الكويتية، عن مساعد وزير الخارجية الكويتي ناصر القحطاني، قوله إن “التطورات الخطيرة على الساحة الدولية تستوجب تكثيف التعاون والتنسيق بين الدول العربية لمواجهة الأزمات الدولية”.

وأوضح القحطاني في الجلسة الافتتاحية لاجتماع المندوبين الدائمين، أن بلاده سعت خلال رئاستها واستشعارا منها بالمسؤولية لتقديم الدعم للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

كما أكد رفض بلاده القاطع لاستخدام القوة أو التهديد او التلويح بها في العلاقات بين الدول، كما تؤكد الالتزام الراسخ بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وما نص عليه من مبادئ.

فيما أشاد مندوب لبنان الدائم لدى الجامعة العربية علي الحلبي، بوقوف دولة الكويت إلى جانب بلاده في كل المراحل والأزمات التي مرت بها.

وقال الحلبي إن “لبنان يعول على أشقائه العرب في مساعدته على تجاوز الأزمات التي يمر بها”، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع وزراء الخارجية العرب، بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة عدة قضايا والتحضير للقمة العربية المقبلة في الجزائر.

العربية نت