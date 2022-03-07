رسمياً.. المركزي يعلن توحيد سعر الصرف





أعلن بنك السودان المركزي، عن توحيد سعر صرف الجنيه السوداني ضمن سياساته النقدية الجديدة لتقوم المصارف وشركات الصرافة بتحديد وإعلان أسعار بيع وشراء العملات الحرة دون تدخل من بنك السودان في عملية تحديد الأسعار.

وأكد محافظ البنك المركزي حسين يحيى جنقول في لقاء تنويري مع مديري عموم المصارف التجارية وشركات الصرافة اليوم، أن هذا الإجراء في إطار سياسات نقدية إصلاحية متكاملة ومستدامة ستصدر تباعاً تستهدف استقرار سعر الصرف وزيادة قدرة الجهاز المصرفي على استقطاب الموارد.

وقال المحافظ إن حزمة الإصلاحات المستهدفة سيكون لها الأثر الإيجابي على الجهاز المصرفي وعلى الاقتصاد الكلي على المديين المتوسط والطويل، كما أكد قدرة المصارف التجارية وشركات الصرافة على القيام بدورها في إنجاح هذه السياسات الإصلاحية بما يحقق المصلحة العامة.

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