أول رد فعل من مهاجم الاتحاد بعد إيقافه عن مباراة الهلال!





يغيب النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي الاتحاد، عن مباراة الغد أمام الهلال في في الدوري السعودي، بقرار من لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكان الاتحاد قد فاز على ضمك (2-1)، في مباراة أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن الجولة 23 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأعلنت لجنة الانضباط إيقاف حمدالله مباراة واحدة، مع غرامة 10 آلاف ريال سعودي، بعد ما بدر منهما في الممر المؤدي إلى غرفة الملابس.

وأشارت إلى أن “مراقب المباراة” أعد تقارير عدة بشأن المشادة الساخنة التي وقعت بين المهاجم المغربي والمدافع الجزائري فاروق شافعي.

ونشر حمد الله عبر خاصية القصص المصورة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي، إنستجرام، أول منشور له، بعد إيقافه مباراة واحدة.

وتبين أن حمد الله استقبل هدية خاصة من أحد جماهير الاتحاد، عبارة عن باقة من الورود الحمراء. وكتب عبد الرزاق حمد الله عبر حسابه الرسمي: “شكرًا”، كما ظل يمتدح المشجع الذي عبر له عن حبه له، بالورود.

مزمز