ماكرون يؤكد على “احترام روسيا وشعبها”





تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، الذي يترشح لولاية ثانية ، في أول تجمع انتخابي له عن الحاجة إلى احترام روسيا وشعبها.

وقال الرئيس الفرنسي في اجتماع مع الناخبين في بلدة “بواسي”، المجاورة للعاصمة باريس: “من الضروري مواصلة الحوار مع القادة، حتى مع ذكر الخلافات، لأنه في يوم من الأيام سنضطر إلى العودة إلى طاولة المفاوضات”.

وأضاف ماكرون: “يجب أن نتعامل دائمًا مع روسيا والشعب الروسي باحترام”.

وفي الوقت نفسه، حث ماكرون على “بذل كل ما في وسعه لتجنب تصعيد وتوسع الأعمال العدائية في أوكرانيا”.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مباحثات هاتفية، يوم 6 مارس/ آذار، أن “كييف لا تلتزم بالاتفاقات التي يجري التوصل إليها بشأن إجلاء المدنيين في أوكرانيا”.

وقال الكرملين، في بيان، إن “بوتين وماكرون أجريا مباحثات هاتفية، أكد الرئيس الروسي خلالها أن كييف لا تلتزم بالاتفاقات الخاصة بإجلاء المدنيين”.

وأضاف الكرملين أن “بوتين اقترح أن يجري ماكرون مباحثات مع كييف حول التزامها بالقوانين الدولية الإنسانية”.

كما أخبر بوتين نظيره الفرنسي، بحسب الكرملين، أن محطة زابوريجيا النووية تحت الحماية وأن مستوى الإشعاع في محيطها آمن، مؤكدًا أن القوات الروسية والحراس الأوكرانيين يضمنون أمن المحطة.

وأعلن بوتين أن “موسكو ستوافق على عقد اجتماع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأوكرانيا ولكن ليس في تشيرنوبل”.

العربية نت