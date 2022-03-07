شاهد التطبيقات الأكثر تنزيلاً في روسيا قبل وبعد الحرب في أجهزة آيفون





لا تزال تلقي الحرب الروسية الأوكرانية بتبعاتها على العديد من أوجه الحياة فلم تقتصر تأثير العمليات العسكرية على القرارات السياسة والعقوبات الإقتصادية والتحول القياسي في أسعار الذهب والنفط والقمح فحسب بل وصلت لعالم التكنولوجيا.

وفي أعقاب فرض الحكومة الحكومة الروسية رقابة على الإنترنت وسط أجواء الحرب المفزعة لجأ مستخدمو التطبيقات والإنترنت في أوكرانيا لتنزيل تطبيقات VPN عبر متاجر التطبيقات App Store و Google Play. وعلى نطاق واسع تناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا من متاجر التطبيقات في روسيا تقارن حالة التطبيقات الأكثر تنزيلا في روسيا قبل الحرب وأثنائها موضحة أن تطبيقات VPN ما يقرب من نصف مليون عملية تنزيل في روسيا وهو ما يُشكل ارتفاعًا من متوسط ​​1 تنزيل يوميًا في الشهر الماضي.

وخلال الأيام الماضية قامت الحكومة الروسية بحجب العديد من المواقع الإخبارية وكذلك مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وتويتر لذلك يلجأ رواد مواقع التواصل الإجتماعي لتطبيقات VPN التي تُمكن المستخدمين من دخول المواقع المحظورة أثناء تصفح الويب دون الكشف عن هويتهم.

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