تفاصيل الإجراءات الجديدة الخاصة بالمغادرين والقادمين للسعودية





أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تحديث الإجراءات الخاصة بالمغادرين من السعودية والقادمين إليها عبر الجسر، حيث يشمل تحديث الإجراءات للقادمين إلغاء شرط تقديم نتيجة سلبية فحص “بي سي آر”، معتمد أو لفحص للمستضدات لفيروس كورونا قبل دخول السعودية، وإلغاء تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي على القادمين للسعودية، واشتراط وجود تأمين طبي لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا، لحمالي تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها خلال فترة البقاء في السعودية.

وبالنسبة للمغادرين، يشترط لسفر المواطن تلقي 3 جرعات، ويعفى من لم يمض أكثر من 3 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية، كما يستثنى من ذلك الفئات المستثناة وفق ما يظهره تطبيق توكلنا، مع اشتراط وجود تأمين طبي معتمد يغطي مخاطر “كوفيد – 19” لمن هم دون 12 عامًا.

العربية نت