مدير مصفاة الخرطوم: امداد المنتجات البترولية لمركز التحكم والتوزيع مطمئن





أعلنت المهندسة منيرة محمود مدير عام مصفاة الخرطوم ان المصفاه الثانية تعمل بصورة جيدة مشيرة الى تعطل في احدى وحدات المصفاة الاولى وانه ونسبة لخصوصية العطل لابد من اتباع اجراءات السلامة المنصوص عليها في الايقاف والتشغيل لهذه الوحدة والتي تستغرق عدة ايام للايقاف ومثلها للتشغيل مرة اخرى.

واضافت منيرة انه ونسبة لفترة الفحص والصيانة المطلوبة للمعدة المتعطلة فقد تم رفع الطاقة التشغيلية للمصفاة الثانية لتعويض الفاقد .

واكدت ان امداد المنتجات البترولية لمركز التحكم والتوزيع مطمئن موضحة انه ولاجراء روتينى ولخصوصية الوضع لابد من اتباع الخطوات المطلوبة لضمان سلامة الوحدة وسلامة العاملين.

واشادت بجهود مهندسي وفنيي المصفاه الذين ظلوا يعملون علي مدار الساعة بهمة ووطنية عالية لانجاز العمل في الزمن المحدد وبالجودة والسلامة المطلوبة.

الخرطوم 7-3-2022 (سونا)