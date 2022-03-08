خبير اقتصادي يحذر من أزمة سيولة قادمة





دعا الخبير الاقتصادي د. عادل عبد المنعم الحكومة الى صرف مرتبات العاملين في الدولة عبر منافذ الصرف بمؤسساتهم الحكومية وتمويلها عن طريق طباعة النقود وعدم التخوف من سياسة التمويل بالعجز، ونادى بوضع سقوفات للتطبيقات البنكية للحد من مقدرة البنوك على خلق الائتمان وزيادة عرض النقود، وحذر عادل من ازمة سيولة أطلت برأسها من جديد بسبب انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الحرة ولجوء المواطنين الى شراء الدولار والذي تجاوز ٥٥٠ جنيهاً، وقال عادل لـ”الصيحة” ان من أسباب الازمة التطبيقات البنكية التي انتشرت بصورة واسعة، فبينما سقف الصرف للصرافات الآلية ٥ آلاف جنيه فنجد ان سقف التطبيق البنكي ٢ مليون جنيه أي ٤٠٠ ضعف، وأضاف قائلاً: عند طلب العملاء أموالهم لتستطيع البنوك تلبية طلبهم لقيامها بخلق ائتمان يبلغ أضعاف المبالغ النقدية التي أودعوها مما يؤدي إلى التضخم الجامح وانخفاض قيمة الجنيه وزيادة سعر الدولار، ووصم البنوك بتمويل تجارة العملة واحتكار السلع دون تمويل خدمات إنتاجية، وطالب بترشيد الاستيراد لخفض الطلب على العملات الحرة وإضعاف مقدرة البنوك على خلق الائتمان وزيادة عرض النقود عن طريق وضع سقوفات سحب عبر التطبيقات البنكية لا تتجاوز ٢٠ ألف جنيه في اليوم، وأكد تعامل البنوك عن طريق الأموال الافتراضية والوهمية سعياً لتعظيم ارباحها من نسب المعاملات والعمولات مما يهدد الاقتصاد بالانهيار.

صحيفة الصيحة