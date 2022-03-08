التحالف : (١٥) ألف مزارع مهددون بالخسارة  بالشمالية هذا العام





كشف عضو تحالف المزراعين في الولاية الشمالية وممثل مزراعي شرق النيل أمين حسين عبد الرحمن عن أن ما لا يقل عن 15 الف مزارع مهددون بالخسارة، وكشف عن خروج الف فدان من دائرة انتاج القمح لعدم ري المشروع ، وشدد على ضرورة أن تقوم الجهات ذات الاختصاص بتطهير الترعة الرئيسية وقنواتها المختلفة قبل بداية كل موسم زراعي، واشتكى من عدم توفر الحاصدات لحصاد محصول القمح مما أجبرهم على الانتظار لفترات طويلة حتى يتم جلبها من مشروع الجزيرة ما أفقد القمح قيمته وحمل مسؤولية فشل ثلاثة مواسم شتوية للقمح للبنك الزراعي.

دنقلا: فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة