ارتفاع جنوني في أسعار السلع الاستهلاكية بالعاصمة





رصدت المصادر زيادة مفاجئة في أسعار السلع الغذائية بالخرطوم، ويتراوح سعر جوال السكر زنة 50 كيلو إلى ما بين 21-23 ألف جنيه، والجوال 10 كيلو 4450 جنيهاً، بدلاً من 3500 الأسبوع المنصرم، فيما سجلت أسعار الزيوت 23 ألف جنيه جركانة 36 رطلاً، و 5500 جنيه لعبوة½4 لتر، بدلاً عن 3500، و 1700 جنيه لعبوة½2 لتر لزيت الفول، كما قفز سعر الزيت الأبيض إلى 32 ألف جنيه جركانة 36 رطلاً.

وأوضح محمد معتصم (صاحب محل زيوت) أن هذه الزيادة غير منطقية بالأساس، خاصة الزيت الأبيض، مشيراً إلى احتكار بعض التجار لهذا الصنف بالأخص.

كما سجلت أسعار الدقيق 550 للكيلو، و 450 لدقيق الذرة، وقال التاجر، يحيى بابكر، إن الأسعار تتغير باستمرار وليس لها سعر ثابت، خاصة في الأيام الأخيرة، وأشار إلى أن سعر لبن البدرة تتفاوت أسعاره من 10 آلاف جنيه إلى 12 ألف جنيه لعبوة ½2 كيلو بدلاً عن 9 آلاف جنيه، فيما بلغ رطل الشاي 1400جنيه، أما رطل البن انخفض إلى 1500 بدلاً عن 2000جنيه.

واستنطقت الصحيفة بعض المواطنين والتجار حول راهن استمرار الزيادات، يقول المواطن خالد عبد الرزاق، إن الأسواق منذ فترة؛ ليست مستقرة ولا يوجد سقف للأسعار فيها، فيما أرجع المواطن النويري الزين، أسباب الزيادة إلى الإشاعات، بجانب عدم وجود ضبط ورقابة في السوق، وأضاف أن الشراكة بين التجار والشركات لها سبب في الزيادة، وأشار إلى وجود فوضى في السوق، وكل من لا دخل له أو تخصص يلجأ إلى التجارة يشتري السلع ويحتكرها، واتفق معه عماد سعد، بحتمية احتكار التجار للسلع، وذلك لاقتراب شهر رمضان، مستبعدين تدخل ارتفاع الدولار في زيادة السلع.

وأشار التاجر بكري موسى، إلى أن الوسطاء والمحتكرين هم من يتحكموا في سعر السوق، وأكد عدم معرفته للأسباب التي نتجت عنها هذه الزيادة الأخيرة في السكر والزيوت.

بحري : بابكر أحمد

صحيفة اليوم التالي