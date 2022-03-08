(43) ألف جنيه سعر تشجيعي لجوال القمح





أعلن وزير المالية و التخطيط الاقتصادي ؛ جبريل إبراهيم عن تحديد ( ٤٣) ألف جنيه كسعر تشجيعي لجوال القمح سعة مائة كيلو.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس السيادة ؛ عبدالفتاح البرهان بمكتبه اليوم بحضور عمر محمد الفكي مرزوق ؛ محافظ مشروع الجزيرة.

و بحسب إعلام مجلس السيادة فقد أكد جبريل إبراهيم إلتزام وزارته بشراء محصول القمح من المزارعين بواقع ( ٤٣) ألف جنيه للجوال سعة مائة كيلو ، كسعر تشجيعي للمزراعين.

فيما أعلن محافظ مشروع الجزيرة عن موافقة الحكومة على أن يكون سعر جوال القمح استلام من المزراع في حدود (٤٣ ألف جنيه معبراً عن شكره لكافة الجهات التى ساهمت في تحديد هذا السعر المجزي لجوال القمح.

و أضاف ” نؤكد لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي بأن مشروع الجزيرة سيشهد إنتاج وفير وسنعمل على توفير القمح كسلعة استراتيجية للسودان”.

باج نيوز