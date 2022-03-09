أسعار الدولار يوم الأربعاء 9-3-2022 أمام الجنيه السوداني في البنوك





تباينت أسعار العملات في البنوك السودانية وأعلنت سعر الدولار ليوم الأربعاء 9-3-2022، أمام الجنيه السوداني في ثاني يوم لتطبيق سياسة تحرير سعر الصرف وعدم تدخل بنك السودان المركزي في تحديد السعر.

وتقدم صحيفة “كوش نيوز”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى بعض البنوك السودانية والسوق المصرفي، وقد تشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى بنك الخرطوم

526.25 جنيه للشراء.

530.1969 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك فيصل

530.00 جنيه للشراء.

533.9750 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك البركة

560.00 جنيه للشراء.

560.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أمدرمان الوطني

525.00 جنيه للشراء.

528.9375 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك السعودي السوداني

530.00 جنيه للشراء.

533.9750 جنيه للبيع..

سعر الدولار فى بنك الجزيرة السوداني الأردني

526.100 جنيه للشراء.

530.0458 جنيه للبيع.

الخرطوم (كوش نيوز)