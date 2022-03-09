أسواق العقارات تعاني من حالة ركود حاد بالعاصمة





كشفت جولة قامت بها (المصادر ) عن حالة ركود في أسواق العقارات وتدنٍ في الطلب عليها، وذلك بعد ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات السكنية بالخرطوم.

حيث تراوحت أسعار قطع الأراضي في مناطق الخرطوم ما بين (216 – 240) ألف جنيه للمتر، كما تفاوتت أسعار الخرطوم بحري وأم درمان ما بين (216 – 176) ألف جنيه للمتر في مناطق.

وأوضح الخبير في الشأن العقاري الرشيد عثمان أن تذبذب العملة هو السبب الرئيس وراء زيادة الأسعار وضعف حركة نشاط السوق العقاري، كما أن التعامل خلال هذه الأيام بنسبة (10)% مما كانوا عليه، مشيراً إلى إحجام أصحاب المنازل عن العرض هذه الأيام،

وأشار إلى أن منطقة أم درمان فقط هي أكثر حركة بين المدن الثلاث، وبجانب إيجارات المنازل بلغت (150) ألف جنيه للشهر وأكثر في الخرطوم.

يقول حمزة قسم السيد صاحب عقار لـ(اليوم التالي) إن الوضع المعيشي هو ما يدفعه لزيادة الأجور، وأضاف مما يضمن لهم الإعاشة الكافية، وتابع إن أغلب أصحاب المنازل أصبحوا يعتمدون على أجور المنازل بشكل رئيسي وتوقع أن تتراجع أسعار الإيجارات نسبة لهجرة الكثيرين إلى مناطق الإنتاج.

الخرطوم: بابكر أحمد

صحيفة اليوم التالي