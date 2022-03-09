الريال السعودي يسجل رقما قياسيا مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي





واصل سعر الريال السعودي يوم الأربعاء، الإرتفاع مقابل الجنيه السوداني بالسوق الموازي في الخرطوم، ووصل إلى أعلى مستوى له في تاريخ السودان مسجلاً رقماً قياسياً.

وسجل الريال السعودي يوم الأربعاء 154.65 جنيه مقارنة مع سعر الثلاثاء 152.00 جنيه وفق متابعة “كوش نيوز” للأسواق الموازية في السودان.

وتتحرك أسعار العملات العربية والأجنبية، أمام الجنيه السوداني بشكل سريع منذ بداية العام الجاري نسبة لقلة العرض وزيادة الطلب، يوم الأربعاء 9 مارس 2022 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 580.00 جنيهاً.

الخرطوم (كوش نيوز)