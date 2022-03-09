وسط تباين في الأسعار .. الجنيه يوالي الانخفاض





واصل الجنيه السوداني انخفاضه أمام العملات الأجنبية خلال تداولات اليوم في السوق الموازي.

و أوضح متعاملون لـ”باج نيوز” أن أسعار بيع و شراء العملات شهدت تبايناً من تاجر لآخر مشيرين إلى أن متوسط سعر شراء الدولار بلغ (580) جنيه في وقت وصل سعر البيع إلى “600” جنيه.

و أشاروا إلى أن سعر البيع للريال السعودي بلغ (155) جنيه و الشراء (152) جنيه ، في وقت سجل الدرهم الإماراتي (159) جنيه للبيع و (155) جنيه للشراء.

هذا و استقر سعر الجنيه في عدد من البنوك أمام العملات الأجنبية حيث سجل سعر البيع للدولار الأمريكي ( 530) جنيه و للريال السعودي (141) جنيه بينما سجل سعر البيع للدرهم الإماراتي (144) جنيه.

باج نيوز