أردوغان يستقبل نظيره الإسرائيلي بمراسم رسمية





استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ، بمراسم رسمية في العاصمة أنقرة.

واستقبلت فرقة الخيالة، هرتصوغ، ورافقته حتى بوابة البروتوكول في المجمع الرئاسي، حيث كان في استقباله الرئيس أردوغان.

وأُقيمت مراسم استقبال رسمية للضيف في ساحة المجمع الرئاسي، حيث تم عزف النشيدين الوطنيين، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بالضيف.

وحيّا هرتصوغ حرس الشرف، ثم التقط الزعيمان صورا أمام علمي بلديهما قبيل توجههما لعقد اجتماع ثنائي يعقبه مؤتمر صحفي مشترك.

وشارك في مراسم الاستقبال من الجانب التركي وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ومسؤولون آخرون.

العربية نت