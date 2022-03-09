ارتفاع مفاجئ وكبير للدولار مقابل الجنيه السوداني مساء الأربعاء





مساء يوم الأربعاء سجل الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي إرتفاعاً جديداً وظل الجنيه السوداني يشهد هبوطاً مستمراً بسبب الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ أكثر من سنتين.

نهار يوم الأربعاء 9 مارس 2022 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 580.00 جنيهاً ليسجل بالمساء نحو 595 جنيهاً.

بنك السودان المركزي توقف عن إعلان سعر تأشيري للدولار الأمريكي إعتباراً من يوم الثلاثاء 8 مارس 2022 م، وترك تحديد السعر للبنوك والصرافات، بينما قامت عدد من البنوك التجارية يوم الأربعاء بإعلان أسعار الدولار وتراوح بين 525 -560 جنيه للدولار.

الخرطوم (كوش نيوز)