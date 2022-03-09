أردوغان ورئيسة المفوضية الأوروبية يبحثان التدخل الروسي بأوكرانيا





بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، العلاقات الثنائية والتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الجانبين، الأربعاء، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن أردوغان وفون دير لاين تناولا الهجوم الروسي على أوكرانيا، والعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

العربية نت