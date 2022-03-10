مجلسا المريخ يعودان إلى حرب الكلام .. حازم يرفض نقل المباراة وسوداكال يغري الإهلي المصري





شهدت الساعات الأخيرة جدلاً واسعاً، بسبب طلب المريخ نقل مباراة الأهلي المصري المقبلة في الجولة الخامسة من دور المجموعات من مصر لتصبح بالخرطوم، على ملعب استاد الهلال (الجوهرة الزرقاء) معقل الهلال بدلاً من إقامتها على ملعب الأهلي “السلام”، كما شهدت الايام الماضية طلباً بخطاب رسمي من قبل رئاسة المريخ في الجانب الآخر بقيادة آدم سوداكال يرحب فيه بمباريات الأهلي المصري.

حازم: لن نلعب في استاد الهلال

وقال حازم مصطفى رئيس المريخ السوداني في تصريح لإذاعة ميجا أف أم انه وافق على ارسال خطاب للكاف لنقل مباراة المريخ والأهلي واللعب في السودان لكنه تراجع عن ذلك هذا وحسم رئيس نادي المريخ، الجدل المرتبط بإمكانية نقل مباراة الفريق أمام الأهلي المصري إلى السودان بدلاً من القاهرة، وكان الأحمر قد حدد استاد السلام، لاستضافة مبارياته في دور المجموعات بالبطولة الإفريقية، وعاد وقرر نقل لقاء فريق القرن إلى ملعب الجوهرة في أم درمان.

وقال رئيس المريخ: تراجعنا عن طلب نقل المباراة للسودان.. أنا رئيس النادي، والمواجهة ستلعب في القاهرة، وزاد: “لا يوجد انقسام داخل النادي، لكن هناك تباين في وجهات النظر، بعد خوض المباراة الأولى في القاهرة والخسارة، تحدثت عن نقل المباراة، لكننا في النهاية بلد واحد وشعب واحد”. وواصل: أطالب بالمساواة والعدل في عدد حضور الجماهير، خاصة أن الأهلي في مباراته حصل على (4500) تذكرة ونحن تم منحنا (500) فقط. وختم: “بما أن المباراة على ملعبنا، فيجب تخصيص (4500) تذكرة للجماهير السودانية و(500) تذكرة للأهلي فقط، وقدمنا خطابات بذلك”.

سوداكال يغري الأهلي المصري

بعث نادي المريخ بخطاب ممهور بتوقيع رئيس نادي المريخ السيد آدم سوداكال لمحمود الخطيب رئيس نادي الأهلي المصري، وقد أبدى النادي في خطابه الرغبة في استضافة النادي الأهلي المصري في اللقاء الثاني الذي يجمع الفريقين خلال شهر مارس الجاري، وأكد النادي في خطابه انه سيعمل على توفير طائرة خاصة لنقل النادي الأهلي المصري ذهاباً وإياباً إضافةً للحجز في أفخم فنادق العاصمة الخرطوم، كما أكد النادي خلال خطابه أنه سيستضيف مائة مشجع من مشجعي النادي الأهلي مع توفير التذاكر لهم ذهاباً وإياباً والتكفل بكامل استضافتهم مع توفير فرصة دخول المباراة لهم، وقد أوضح النادي في خطابه ان الأهلي المصري يظل ناديا شقيقا وانه قدم عرفاناً للمريخ وان مجلس المريخ برئاسة السيد آدم سوداكال يرغب في رد العرفان للنادي الأهلي بهذه الاستضافة.

صحيفة الصيحة