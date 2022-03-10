البنك الزراعي: ليس لدينا مخزون إستراتيجي ولو جوال قمح واحد





كشف ممثل البنك الزراعي، صالح محمد صالح، عن عدم امتلاك البنك مخزوناً إستراتيجياً من القمح، وقال خلال الحديث الأسبوعي، الذي استضاف وزير الزراعة والمشاريع المروية والبنك الزراعي، قال إن البنك لا يملك ولا جوالاً واحداً، وفي حال أوفت وزارة المالية بالتزاماتها في توفير المبالغ اللازمة لشراء القمح، سيقوم البنك بالشراء، بجانب أن البنك سيتحصل على المخزون من مديونياته تجاه المزارعين، وفي حال رأى المزارعون أسعاراً أو جهات أفضل ستكون حرية السداد عيناً أو نقداً، وأرجع مشكلة عدم توفر السماد لعدم توفر موارد مالية، لافتاً إلى توفير البنك الزراعي السماد للمزارعين الممولين بنسبة (100%)، وانتقد الدولة لعدم قيامها مصنع للأسمدة وجوالات الخيش، وأضاف: “كلما نصل لنقطة قيام مصنع أو شركة للأسمدة تتوقف كل الأشياء، ولا نعرف ما السبب”، وأقر بضعف رأس مال البنك الزراعي البالغ (8,10) مليارات جنيه، بما يعادل (2) مليون دولار، مقارنة بما يموله (116) ملياراً، كاشفاً عن تلقيهم شكاوى من التأمينات الزراعية، لافتاً إلى أنهم يدرسون عمل ورشة عمل لجعل التأمين اختيارياً أو إجبارياً.

الخرطوم: رحاب فريني

صحيفة السوداني